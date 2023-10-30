10 معلومات عن محور منفلوط العلوي الجديد في أسيوط.. تكلفته 4.7 مليار

يعد محور منفلوط العلوي الجديد في محافظة أسيوط ضمن المشروعات التنموية الكبري بالصعيد حيث يساهم في خلق مشروعات تنموية كونه يربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الصحراوي الغربي بتكلفة أجمالية بلغت 4.7 مليار جنيه.

وفيما يلي أبرز 10 معلومات عن محور منفلوط العلوي الجديد الذي يجري تنفيده بالمحافظة:

- يعتبر محور منفلوط العلوي الجديد في محافظة أسيوط ضمن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة بمحافظات الصعيد.

- يساهم محور منفلوط العلوي الجديد في تقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلي 25 كيلو مترا

- يعمل محور منفلوط العلوي الجديد علي تسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة.

- يعد محور منفلوط العلوي الجديد من المشروعات التنموية حيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.

- يبلغ طول محور منفلوط العلوي الجديد 41 كيلو مترا وعرضه 29 متر تقريبًا.

- تبلغ التكلفة التقديرية الاجمالية لمشروع محور منفلوط العلوي الجديد 4 مليارات و793 مليون جنيه.

- يجرى إنشاء محور منفلوط العلوي الجديد من خلال تنفيذ عدد 20 عمل صناعي منها (عدد 9 كباري علوية و2 كبارى سطحية و12 بربخ) بمجموع أطوال 2600 م ط على نهر النيل وأعلي الترعة الابراهيمية والسكة الحديد والطريق الزراعي.

- يتضمن مشروع محور منفلوط العلوي الجديد 8 منازل ومطالع للمحور.

- يربط محور منفلوط العلوي الجديد بين طريق أسيوط الغربي والطريق الصحراوي الشرقي القديم مروراً بطريق الحوطا الشرقية ومتقاطع مع الطريق الزراعي والسكة الحديد (القاهرة – أسوان) وترعة الإبراهيمية.

- يعتبر محور منفلوط العلوي الجديد من المشروعات الكبري بالمحافظة حيث يمر نهر النيل بمجري مائي (260م).