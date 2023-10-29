افتتاح معرض فني بعنوان «ارتجال» في كلية الفنون الجميلة بجامعة أسيوط

افتتحت كلية الفنون الجميلة في جامعة أسيوط، اليوم الأحد، معرضاً فنياً بعنوان «ارتجال» للدكتورة ولاء أحمد عبد اللطيف المدرس بقسم التصوير بالكلية.

جاء ذلك برعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، وبحضورالدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد صلاح عميد كلية الفنون الجميلة، والأستاذ شوكت صابر أمين الجامعة، وبمشاركة لفيف من وكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس،ومعاونيهم، وعدد من الطلاب.

دعم المبدعين

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، حرصه على دعم المبدعين من أبناء الجامعة؛ لفتح مسارات جديدة لدعم المعرفة والابتكار وتنمية مواهبهم ورعايتها، وتطوير العملية التعليمية في جميع الأقسام العلمية والأكاديمية، مشيدًا بتعدد المعارض، والمشاركات الجمالية والإبداعية التي تتميز بها كلية الفنون الجميلة، والتي تتواءم مع الخطة الإستراتيجية للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، ومنها دعم المعرفة والابتكار.

الحس الجمالي والفني

وأبدى الحضور، خلال افتتاح المعرض، إعجابهم بالأعمال الفنية المقدمة، والتي تبرز مدي الحس الجمالي، والفني، الذي يتسم بالتلقائية، والعفوية، وهو ما يعكس دور الفن كقيمة ثقافية تسهم في نهضة المجتمع، وترقى بالذوق العام.

تجربة فنية ذاتية

وأشار الدكتور خالد صلاح، إلى أن المعرض يأتي ضمن الأنشطة الفنية؛ لأعضاء هيئة التدريس، التي تدخل ضمن متطلبات الترقية في قطاع الفنون الجميلة، إلي جانب كونه؛ تجربة فنية ذاتية، يستفيد منها الفنانين، والباحثين، والطلاب بشكل عام.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة ولاء أحمد عبد اللطيف، أن المعرض؛ يضم نحو (19) عملاً فنياً، مختلفاً ومرتجلاً، ومستوحاة من النباتات، والشعب المرجانية، وكائنات قاع البحار، مضيفةً أن الارتجال؛ يمثل أداء عفوي لفكرة فنية، بدون تحضير مسبق أوتجهيز ، ويتم من خلال؛ خطوات تتسم بتلقائية الأسلوب، واستخدام الألوان، أو الأقلام في تتبُع الإحساس الداخلي للفنان، لتظهر في النهاية؛ معبرةً عن فكرة فنية صادقة نابعة من جوهره، وأفكاره، والتي تشبه عالم الأحلام، الذي يحرك خيال، وتصور المتلقي للعمل الفني، بحيث يراه كلاً منهم من وجهة نظره، وليس بالضرورة تشبه جوهر الفنان نفسه.