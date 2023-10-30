بالأسماء.. عناوين مقار اللجان الانتخابية في الخارج

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مقار وعناوين اللجان الفرعية المُشرفة على انتخابات المصريين الموجودين خارج مصر في الانتخابات الرئاسية 2024، بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته.

وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته.

وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته.

وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 3 لسنة 2023 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية.

وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 4 لسنة 2023 بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024.