مستثمرو السياحة: نحتاج لمضاعفة أعداد المركبات السياحية بحلول عام 2028

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إن أسطول النقل السياحي في مصر يمثل ركيزة مهمة وأساسية في صناعة السياحة، إذ يُعد من عناصر تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، لافتا إلى ضرورة العمل على زيادة أعداد مركبات النقل السياحي، فضلا عن صيانة وتطوير الأسطول الموجود حاليا، والعمل على تذليل أي تحديات تواجه أسطول النقل السياحي.

عراقيل زيادة أسطول النقل السياحي

أشار عبد اللطيف، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن هناك بعض العراقيل التى تمنع زيادة عدد أسطول النقل السياحي الذي تملكه مصر حاليا، ونسعى إلى إيجاد حلول لها، أهمها ارتفاع أسعار الأتوبيسات بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وزيادة قيمة الفوائد الخاصة بقروض شراء الأتوبيسات السياحية، فضلا عن ارتفاع أسعار الوقود وقطع الغيار، إضافة إلى المصروفات الكبيرة المطلوبة لإجراء عمليات الصيانة الدورية للمركبات.

مضاعفة أعداد المركبات السياحية

أوضح عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، أنه في إطار الاستراتيجية التي تتبناها مصر للوصول بأعداد السياح إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، فإنه يتطلب مضاعفة أعداد المركبات السياحية التي تمتلكها مصر حاليا، والتي تبلغ نحو 15 ألف مركبة.