«مستثمرو السياحة»: الكريسماس يرفع نسب إشغال فنادق شرم الشيخ لأكثر من 90%

كشف الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إنه وفقا للحجوزات الحالية والمستقبلية، فإن متوسط نسب إشغال فنادق شرم الشيخ خلال شهر أكتوبر المقبل ستتراوح ما بين 60 و65%، موضحا أن تلك النسب قابلة للزيادة حال ارتفعت الحركة السياحية الوافدة للمدينة من روسيا، منوها إلى أن العديد من شركات السياحة الروسية أعلنت عن زيادة عدد رحلاتها لشرم الشيخ بداية من الشهر المقبل.

حجوزات الكريسماس ورأس السنة الميلادية

وأضاف لـ«الوطن» أن نسب الإشغال بفنادق شرم الشيخ ستتجاوز حاجز الـ90% بداية من النصف الثاني من شهر ديسمبر المقبل، بسبب أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية، موضحا أن العديد من شركات السياحة الأجنبية بدأت من الآن في حجز رحلات الكريسماس لشرم الشيخ.

إيطاليا أكثر الدول إرسالا للسياح لشرم الشيخ خلال عام 2023

وأشار عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إلى أن إيطاليا احتلت المركز الأول في إرسال السياح إلى شرم الشيخ خلال الـ8 شهور الأولى من العام الحالي، لافتا إلى انخفاض أعداد السياح الإيطاليين القادمين لشرم الشيخ ستقل بشكل تدريجي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2023، على أن تعاود الارتفاع مجددا خلال شهر ديسمبر المقبل.