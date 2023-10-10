«النقل» تبحث مع بيلاروسيا إنشاء مصنع لتوطين صناعة الأتوبيسات الكهربائية

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، تفاصيل استقبال سيرجي تيرتنتييف سفير بيلاروسيا بالقاهرة، لبحث التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة، بحضور رئيسي الشركة القابضة للنقل البري والبحري والشركة القابضة للطرق والكباري.

وأشار التقرير إلى عمق العلاقات التي تربط بين الشعبين والقيادة السياسية في البلدين الصديقين، وأن الوزارة ترحب بالتعاون مع الشركات البيلاروسية المتخصصة في مجال النقل خاصة مع النهضة الكبيرة التي يشهدها هذا القطاع في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

تطوير ورش الشركتين

وأكد سفير بيلاروسيا بالقاهرة سعادته البالغة بزيارة وزارة النقل في مقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تجسد التطور الكبير الذي تشهده مصر في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل.

وتباحث الطرفان حول عدد من المشروعات التي يمكن أن تمثل انطلاقه قوية للتعاون المشترك في قطاع النقل، ومناقشة التعاون بين الجانب البيلاروسي والقابضة للنقل البري والبحري والقابضة للطرق والكباري في تطوير ورش الشركتين بأحدث المعدات، ورفع كفاءة وإعادة تأهيل وصيانة أسطول الشاحنات من مختلف الطرازات بهما، لنقل الخبرة إلى المهندسين والفنيين المصريين، وتحويل الورش إلى مراكز صيانة كبرى لتدعيم أسطول الشاحنات بالشركتين بالإضافة إلى التعاون في إقامة مصنع في برج العرب بالإسكندرية لتصنيع الشاحنات الخاصة بالبضائع.

إنتاج الأتوبيسات الكهربائية

كما تم التباحث حول اهتمام الشركات البيلاروسية في التعاون مع الجانب المصري في مجال إنتاج الأتوبيسات الكهربائية، حيث وضح التقرير وجود عدد كبير من الشركات المصرية الوطنية التي تنتج الاتوبيسات بمختلف أنواعها في مصر مثل MCV وقسطور وغبور وغيرها من الشركات المصرية المتخصصة.

وأشار التقرير إلى إمكانية التعاون مع الجانب البيلاروسي إما عن طريق الشراكة مع الشركات المصرية المتخصصة في هذا المجال التي تتيح خطوط إنتاج جديدة للشركات البيلاروسية في مصانعها، أو التعاون مباشرة مع وزارة النقل المصرية لإقامة مصنع مشترك لإنتاج الاتوبيسات الكهربائية في المنطقة الصناعية ببرج العرب بالإسكندرية، وفق أحدث معايير الجودة العالمية، ليكون قاعدة للانطلاق في السوق الأفريقي والخارجي.

ولفتت التقرير إلى أنّ الوزارة تتخذ كافة الخطوات، لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بتوطين صناعة الأوتوبيسات في مصر، وتعظيم التعاون مع شركات القطاع الخاص في هذا المجال، لتطوير وتحديث أسطول نقل الركاب لكافة الشركات التابعة، وتقديم أعلى مستويات الخدمة في نقل الركاب، مؤكدا أن هذا هو نهج كافة وزارات الحكومة المصرية ومنها وزارة النقل، إذ يطبق الجميع شعار لا استيراد من الخارج ودعم الصناعات الوطنية بكل السبل.

وأفاد التقرير أن هذا النهج يساهم في توفير العملة الصعبة وتشجيع المنتج المحلي، وخلق فرص العمل للشباب، وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج، لتكون مصر قاعدة صناعية كبرى لإنتاج كافة أنواع الأوتوبيسات، كما بحث الجانبان اهتمام الشركات البيلاروسية بإنشاء مركز للحبوب في أحد الموانئ المصرية شرق بورسعيد أو الدخيلة أو جرجوب، لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للدول الأفريقية، وخاصة وأن مصر تعتبر البوابة الرئيسية لتصدير المنتجات لأفريقيا.