تامر حسني يدعم طليقته بسمة بوسيل بعد غنائها لغزة: أحسنتي

أشاد الفنان تامر حسني، بغناء طليقته المطربة بسمة بوسيل، أغنية «أعطونا الطفولة»، للفنان ريمي بندلي، تزامنا مع الأحداث في قطاع غزة.

تامر حسني يعلق على غناء بسمة بوسيل

وكتب تامر حسني رسالة خاصة لـ بسمة بوسيل تعليقا على الفيديو، قائلا: «أحسنتي يا بسمة.. يا رب احفظ أطفال غزة والوطن، الفخر يا أهل غزة الشرفاء والأبرياء.. قلوبنا تبكي عليك بمرارة يا غزة يا رب معجزة منك يا رب معجزة منك يا رب معجزة منك».

وردت عليه بسمة بوسيل قائلة: «يا رب تيمو يا رب بجد هتحصل معجزة من رب العالمين وكل شيء هيخلص».

تامر حسني يدعم أطفال غزة

ويعيش الفنان تامر حسني، حالة من الحزن الشديد، بعد تعرض أطفال غزة للحرب والخوف مما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي ضدهم.

وقال «حسني» عبر حسابه الشخصي بمنصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «يا رب يا رحيم نشوف كل أطفال غزة كده وترجعلهم الفرحة من تاني، واللي ملحقناش نشوفهم كده.. هم عند ربهم في فرحة أكبر من كده في جنات النعيم اللهم احفظ غزة وأهل غزة وأطفال غزة آمين آمين آمين يا رب العالمين».