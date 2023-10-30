تقديم خدمات طبية لـ300 مواطن خلال قافلتين في البحيرة (صور)

نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، قافلة سكانية بقرية أبو جميل التابعة لقرية كوم زمران.

وشارك في القافلة السكانية ممثلو الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة، وتضمنت تقديم خدمات طبية وعلاجية بمختلف التخصصات، بواقع «80 من الأطفال - 75 باطنة - 10 أمراض النساء - 35 تحاليل».

قافلة سكانية في البحيرة

وأجرت القافلة تحاليل اعتلال كلوي لـ30 حالة، إضافة إلى تقديم خدمات مبادرتي «حقك تنظمي» و«100 يوم صحة».

وخلال الحملة، تمكنت الإدارة البيطرية من رش 1250 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية، إضافة الى توعية المواطنين عن الحمى الثلاثية ومبادرة تطوير مراكز تجميع الألبان، وتم توفير سيارة اسطوانات غاز بسعر المصنع وتوزيع 55 أسطوانة.

كما تم التوعية بأهمية صحة المرأة وأورام الثدي، وكيفية الفحص الذاتي، طبقا للمرحلة العمرية لكل فتاة وسيدة، وأعراض المرض وضرورة الاهتمام بالعلاج التكميلي.

تنظيم قافلة سكانية في «الأبعادية»

كما تم تنظيم قافلة مماثلة بقرية الشوكة التابعة لقرية الأبعادية بمركز دمنهور، تم خلالها الكشف على 72 حالة من أمراض الكلى والأمراض السرطانية والضغط والسكر، إضافة إلى تقديم خدمات بيطرية حيث تم تجريع 358 أغنام و أبقار وجاموس.