وزارة العمل توفر فرص تدريب لشباب أسوان في مجال الطاقة الشمسية

أعلنت وزارة العمل، بدء فعاليات برنامج تدريبي مجاني في مجال الطاقة الشمسية بمديرية العمل لشباب محافظة أسوان، ضمن خطة عمل مشتركة بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) التابع للأمم المتحدة، بهدف تنفيذ عدد من البرامج التدريبية المشتركة.

وتُنفذ البرامج في مركز التدريب المهني بالمحمودية، ومن بينها برنامج التدريب في مجال الطاقة الشمسية، ويستمر لمدة 25 يومًا.

تدريبات على تركيب وصيانة الألواح الشمسية

يشمل البرنامج التدريب على المهارات الحياتية والجانب الفني المتعلق بتركيب وصيانة الألواح الشمسية، حيث يهدف إلى تخريج مساعد فني متخصص في هذا المجال.

وتأتي هذه الخطوة استجابةً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بتكثيف جهود تدريب الشباب على مهن المستقبل، وتأهيلهم وفقًا لأحدث برامج وأساليب التدريب العالمية.

تمكين الشباب لبدء المشروعات الصغيرة

تهدف البرامج التدريبية، إلى تمكين الشباب من الحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ ينفذ البرنامج تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل، ويشجع الشباب من الجنسين وذوي الهمم على الانضمام إلى التدريب.

وتتضمن مميزات البرنامج الحصول على شهادة معتمدة تمنح من وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي، وتقديم بدل انتقال نقدي يومي، للمتدربين يُصرف في نهاية الدورة التدريبية، بالإضافة إلى توفير وجبة خفيفة خلال اليوم التدريبي والمواد الكتابية والمعدات اللازمة للتدريب مجانًا.