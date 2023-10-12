«مياه أسوان»: البدء في مشروعات استخدام الطاقة الشمسية بمحطات الصرف

أعلن العميد يحيى أبو زيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، عن تطورات تشهدها الشركة حاليًا في مجالات مختلفة، بهدف تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان أن من بين هذه التطورات التالي: حصول ثلاث محطات على شهادة الـ TSM، وهي شهادة تؤكد جودة الأداء، وتتعلق بمحطات المعالجة الثلاثية في بلدات الحاجر بإدفو وجبل شيشة وكيما.

إقامة عدد من المنشآت الحديثة بأسوان

وأوضح العميد يحيي أبو زيد أن الفترة القادمة ستشهد إقامة العديد من المنشآت الحديثة ومركز خدمة العملاء، وذلك لتوفير راحة ومناخ جيد للعاملين والعملاء، وتسهيل إنجاز الأعمال بسهولة ويسر.

الشركة تبدأ في مشروعات استغلال الطاقة الشمسية

من جانبها بدأت الشركة في مشروع استغلال الطاقة الشمسية في محطات مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي من خلال البدء في تنفيذ مشروع تصميم وتشغيل محطة بقدرة 20 كيلوواط بمحطة جبل شيشة، وذلك بالتعاون مع اليونيسيف، وتستهدف هذه التجربة في مرحلة أولى عددًا من محطات المياه والصرف في أسوان وكوم إمبو وإدفو، بهدف توفير الطاقة الكهربائية.

وتولي الشركة اهتمامًا كبيرًا بتطوير أداء العناصر البشرية ورفع قدراتها والارتقاء بأدائها المهني والوظيفي، ويتم ذلك من خلال الحقيبة الإدارية للشركة.

الجدير بالذكر أن الهدف النهائي لهذه الجهود والسياسات هو تحقيق مستوى متقدم من الخدمات المقدمة للمواطنين في أسوان.