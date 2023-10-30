لاعب من بني سويف يحصد 6 ميداليات ذهبية في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مديرية الشباب بفوز ابن المحافظة محمد عبد المنعم، لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال لحصوله على 6 ميداليات ذهبية، وذلك ضمن منافسات البطولة العربية والأفريقية في لعبة رفع الأثقال «ناشئين، شباب، كبار»، المقامة حاليا بمجمع الصالات في استاد القاهرة، والتي تُقام خلال الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر الجاري.

محافظ بني سويف يهنئ اللاعب محمد عبد المنعم

وأثنى المحافظ على الأداء المشرف لابن بني سويف، وحصده ميداليات ذهبية في لعبة رفع الأثقال، متمنيا له مزيد من الإنجازات ولوطننا مصر، مهنئًا أعضاء الجهاز الفني والإداري ولاعبي المنتخب، وفي مقدمتهم الكابتن إبراهيم أحمد إبراهيم مسؤول لعبة رفع الأثقال بالإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية بالوزارة، ومدير المشروع الكابتن إيمان حسين، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد الكردى رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى بالوزارة والدكتور محمد حمدى مدير عام الإدارة العامة للموهبة الرياضية بوزارة الشباب.

6 ميداليات ذهبية لابن بني سويف

من جهته، أوضح هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة في بني سويف، أن اللاعب محمد عبد المنعم لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال ولاعب المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ببنى سويف، حصل على 3 ميداليات ذهبية في «الكلين، الخطف، المجموع» في البطولة الافريقية ناشئين ميزان 81 كجم، و3 ميداليات ذهبية آخرى في «الكلين، الخطف، المجموع» في البطولة العربية كبار نفس الميزان 81 كجم، بـ150 كجم خطف و 170كجم كلين والنطر و المجموع 320.