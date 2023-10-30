محافظة الدقهلية تتابع تنفيذ المراحل النهائية لمشروع امتداد المشاية الجديد

أعلنت محافظة الدقهلية، عن عمل جولة تفقدية اليوم الاثنين، من أجل متابعة تنفيذ المراحل النهائية في القطاع الأول من مشروع امتداد المشاية الجديد على النيل، الذي يضم طريق سيارات وممشى سياحي ترفيهي لأبناء الدقهلية، بإجمالي طول 1250 مترا.

وأشارت المحافظة، أنه جرى تنفيذ المشروع على مرحلتين، الأولى تضم قطاعا بطول 550 مترا، والأخرى تضم قطاعا بطول 700 متر، بعرض يصل إلى 14 مترا، يضم طريق سيارات بعرض 6 أمتار وممشى سياحي على النيل، ورصيف بجوار الأبراج السكنية.

تنفيذ عدة مشاريع بالدقهلية

وأوضحت محافظة الدقهلية، أن المشروع جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببناء الانسان المصري، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تخدم المواطنين.

ونوهت المحافظة إلى أن الجولة جاءت بحضور المهندس أيمن سميح، مدير عام هيئة الطرق بالدقهلية، والمهندسة منى الساعي، مدير إدارة متابعة المشروعات بالمحافظة.

وأضافت أن هذا المحور المروري الجديد سيعمل على خدمة أبناء الدقهلية، وسيكون متنفسا مروريا ترفيهيا، موضحة أن القطاع الأول بطول 550 مترا جرى الانتهاء من صب البلاطات الخرسانية بطول 450 مترا بنسبة 80%، بالإضافة إلى صب خرسانات ميول الجسر، وجارٍ البدء في تجهيز وتأسيس الممشى السياحي وتركيب الإنترلوك.

المحافظة توجه بسرعة الانتهاء من صب بلاطات القطاع الأول

ووجهت محافظة الدقهلية بسرعة الانتهاء من صب بلاطات القطاع الأول بالكامل، وتركيب بلاط الإنترلوك للممشى السياحي والرصيف، ودخوله الخدمة لخلق متنفس ترفيهي للمواطنين، لحين الانتهاء من استكمال باقي المشروع، وكذلك بسرعة البدء في تجهيز وتأسيس مداخل ومخارج الممشى، لربطه بشارع سعد زغلول.