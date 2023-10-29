محافظة الدقهلية تحيل 324 محضرا بالمخالفات التموينية إلى النيابة العامة

أعلنت محافظة الدقهلية عن إحالة 324 محضرا بالمخالفات التموينية، للنيابة العامة لأعمال شئونها بها ومعاقبة المخالفين بعد أن جرى عمل حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز.

حملات تموينية مفاجئه بالدقهلية

وجاءت تصريحات المحافظة بعد الاطلاع على التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات، وتقارير رؤساء الوحدات المحلية بشأن حملات اللجان الخماسية على مدار أسبوع.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية في بيان أن الحملات التي تم تنفيذها شملت 14 مركزا وحيا ومدينة بنطاق المحافظة تضمنت احياء ومراكز ومدن بني عبيد وأجا ونبروه وشربين ودكرنس والمطرية وطلخا وميت سلسيل ومنية النصر وجمصه والسنبلاوين والمنصورة وتمي الامديد وبلقاس.

وكانت المخالفات التي جرى ضبطها عبارة عن محاضر مخالفات نقص وزن، وتوقف عن الإنتاج وتحرير إنذارات مابين عدم مطابقة للمواصفات وعدم وجود سجل تفتيش ومحاضر انتهاء إنتاج وعدم إعطاء بون وعدم نظافة أدوات العجين وأيضا محاضر عدم إعلان عن الأسعار ومحاضر غش تجاري ومحاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي ومحاضر مخالفة تعليمات ومحاضر تجميع سلع مدعمة ومحاضر ذبح خارج السلخانة ومحاضر عدم تمكين حملة من أعمالها ومحاضر إدارة منشأة بدون ترخيص ومحاضر تجميع دقيق وتصرف في دقيق وتجميع بطاقات تموينية وجرى 1.3 طن لحوم بلدية ومنتجات لحوم ودواجن ونصف طن رنجة ونصف طن أعلاف ونصف طن سكر و33 شيكارة دقيق و20 كيلو عسل و25 كيلو أسماك متنوعه وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.