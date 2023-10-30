تحصين 107 آلاف رأس أغنام وماعز ضد طاعون المجترات الصغيرة في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية الدور الحيوي لمديرية الطب البيطري في توجيه المواطنين وتوعية المربين بأهمية تحصين ماشيتهم، للحفاظ على الثروة الحيوانية، وحمايتها من الأمراض، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات اللازمة لفرق التحصين، حتى تؤدي عملها على الوجه الأكمل، وتحقق النتائج المرجوة من الحملة.

تحصين الأغنام والماعز ضد طاعون المجترات الصغيرة

ومن جانبه، أشار اللواء الدكتور إبراهيم محمد متولى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى أن المديرية قامت عن طريق 180 لجنة في 17 إدارة خارجية، خلال الأسبوع الرابع، بتحصين 106 آلاف و808 رؤوس غنم وماعز للوقاية من مرض طاعون المجترات الصغيرة وترقيم وتسجيل 4515 رأس، وذلك في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.

ندوات توعوية

وأوضح مدير المديرية، عقد 2539 ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى، لتعريف المربين بمرض طاعون المجرات وأعراضه، ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين لتجنب إصابة الحيوانات وتقليل الخسائر الناتجة.