تحصين 61 ألفا و330 طائرا ضد الأمراض الوبائية في كفر الشيخ

أعلن الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، تحصين 61 ألفاً و330 طائراً ضد الأمراض الوبائية وإنفلونزا الطيور، تنفيذاً لتوجيهات اللواء الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تحصين 61 ألفاً و330 طائراً ضد الأمراض الوبائية

وقال «بشار»، في بيان، إنّه جرى تحصين 61 ألفاً و330 طائراً، بواقع 49 ألفاً و130 طائراً متنوعاً ضد الأمراض الوبائية، وفي إطار مكافحة مرض إنفلونزا الطيور جرى تحصين بأجر عدد 12 ألفاً و200 طائراً متنوع بلقاح إنفلونزا الطيور، كما تم تقصى نشط فى مسار الطيور المهاجرة بمركز بلطيم، حيث تم سحب 17 عينة طيور من 8 منازل بقرية الربع وتم إرسالها إلى المعامل المرجعية للفحص.

وأوضح «بشار»، أنّه جرى تطهير سوق واحد وعدد 3 رياشات، كما تم سحب 160 عينة ما قبل البيع من عدد 13 مزرعة بإجمالى عدد 57 ألفاً و700 طائراً، وتم منح عدد 19 تصريح نقل للطيور الحية حفاظاً على الثروة الداجنة وذلك خلال الأسبوع المنتهى فى 26 أكتوبر 2023، بمتابعة الدكتور علي عبدالسلام شعوط، مدير عام الوقاية، والدكتور هشام السيد علام، مدير إدارة الدواجن بالمديرية.

محافظ كفر الشيخ يوجّه باستمرار حملات تحصين الطيور

ووجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار حملات تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية وإنفلونزا الطيور، حفاظا على الثروة الداجنة، من خلال اللجان البيطرية المختلفة بالمراكز والمدن، للحفاظ على المحافظة خالية من أي أمراض بين الطيور والدواجن.