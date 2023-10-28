تحصين 30 ألف رأس أغنام ضد طاعون المجترات الصغيرة في بني سويف

أعلن الدكتور أحمد الجبالي مدير الطب البيطري في محافظة بني سويف، قيام الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتنظيم حملة قومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، التي بدأت أول الشهر الجاري، حيث بلغ إجمالي الأعداد المحصنة أكثر من 30 ألفا و187 رأس من الأغنام والماعز، فيما تتواصل أعمال الحملة بحسب الجدول المحدد لتغطية كافة قرى ومراكز المحافظة.

حملة تطعيم ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة

وأشار مدير الطب البيطري في بني سويف، خلال تصريحات صحفية، اليوم السبت، إلى أن المديرية أتمت استعداداتها، لتنفيذ الحملة، بتجهيز الفرق الطبية، والأدوات والمعدات الخاصة بالتحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات المستخدمة خلال الحملة، التي تستهدف القضاء على طاعون المجترات الصغيرة.

ما هو مرض طاعون المجترات الصغيرة الذي يصيب الأغنام والماعز؟

وأوضح «الجبالي» أن مرض طاعون المجترات الصغيرة هو من الأمراض الفيروسية التي تصيب أساساً الأغنام والماعز، وينتقل عن طريق الاتصال المباشر بين حيوان سليم وآخر مصاب، وتظهر أعراضه في ارتفاع درجة حرارة جسم الحيوان المصاب، من خلال إفرازات مخاطية من العين والدموع والإفرازات.

من جانبه تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في الحملة القومية التي تنفذها وزارة الزراعة لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، مؤكدا أهمية وسرعة الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة، والالتزام بكافة تعليمات وإرشادات اللجان البيطرية، مع ضرورة حشد كل الجهود للإعلان عن الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء علي الأمراض والأوبئة التي تواجه الثروة الحيوانية.