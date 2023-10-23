تحصين أكثر من 43 ألف طائر ضد الأمراض المعدية في كفر الشيخ

أكد الدكتور محمد السيد بشار، وكيل وزارة الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ، تنظيم عدد من الحملات البيطرية الموسعة، بهدف تحصين جميع أنواع الطيور ضد الأمراض المعدية لدي المربين بالقرى، حيث تم تحصين 43480 طائرا متنوعا ضد الأمراض الوبائية.

حملات تحصين للطيور ضد الأمراض المعدية

وأشار وكيل بيطري كفر الشيخ، في بيان، إلى أن ذلك يأتي في إطار مكافحة مرض إنفلونزا الطيور، حيث تم تحصين بأجر عدد 2000 طائر متنوع بلقاح إنفلونزا الطيور فضلا عن تطهير سوق واحد و4 «رياشة»، وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين.

سحب عينات بيطرية

وأضاف وكيل بيطري كفر الشيخ، أنه تم سحب 240 عينة ما قبل البيع من 18 مزرعة، بإجمالي 7920 طائرا، وتم منح 27 تصريح نقل للطيور الحية، حفاظاً على الثروة الداجنة علي نطاق محافظة كفر الشيخ.