فرص عمل بإحدى شركات الاتصالات الدولية.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب والإدارة العامة للمبادرات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، عن وظائف شاغرة بإحدى شركات الاتصال الدولية من خلال مبادرة توظيف مصر.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية الوظائف الشاغرة، وكيفية التقديم، وأماكن العمل وشروط التقديم، بحسب ما أوضحت وزارة الشباب والرياضة.

الوظائف الشاغرة

- موظف خدمة عملاء E-Commerce «طلاب أو خريجين».

- موظف خدمة عملاء Real Estate «خريجين فقط».

أماكن العمل

العباسية - القاهرة - أمام مترو العباسية.

متطلبات الوظيفة:

- خريجين مؤهل عالٍ أو طلاب.

- خبرة أو دون خبرة.

- الحد الأقصى للسن 35 سنة.

المميزات والحقوق:

- الراتب خدمة عملاء Real Estate

4500 جنيه.

الراتب خدمة عملاء E-Commerce.

2500 جنيه + حوافز شهرية.

- عدد ساعات العمل 8 ساعات.

- يومان إجازة في الأسبوع.

- تأمين اجتماعي.

- تأمين طبي خاص.

كيفية التقديم

أوضحت وزارة الشباب والرياضة، أنه للتقديم على الوظائف الشاغرة، يتم ملء الاستمارة التالية:

https://forms.office.com/r/YUWMmsM9ps

أو الاتصال على واتساب: 01126222720

أو زيارة موقع توظيف مصر:

https://tawzeefmasr.com/

كما أعلنت وزارة الشباب والرياضة، احتياج إحدى الشركات الخاصة لمدير توظيف.

المهام:

التعامل مع عملية التوظيف الكاملة بدءا من إعلانات الوظائف إلى توظيف المرشحين وهذا يشمل المصادر والفحص ومقابلة المرشح.

مكان العمل

مدينة نصر - القاهرة

المتطلبات:

- شهادة البكالوريوس.

- يفضل المجند ذو الياقات الزرقاء وخاصة في قطاع الأمن.

- الخبرة: من سنة إلى سنتين.

المزايا

- الراتب: قابل للتفاوض.

- مواعيد العمل: من الـ9 صباحاً وحتى الـ5 مساءً.

- أيام العطلة: الجمعة والسبت.

- تأمين طبي خاص.

كيفية التقديم على الوظائف

أعلنت وزارة الشباب والرياضة أنه على الراغبين في التقديم على الوظائف إرسال السيرة الذاتية المحدثة على cv@tawarwghayar.com، وذكر المسمى الوظيفي «مدير التوظيف».