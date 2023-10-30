وظائف شاغرة في «صحة القليوبية».. المهام والشروط والمستندات المطلوبة

أعلنت مديرية الشؤون الصحية في القليوبية، برئاسة الدكتور حمودة الجزار وكيل الوزارة، فتح باب التقديم لشغل وظائف جديدة بديوان عام المديرية في إدارتي الملاريا والشؤون القانونية، وذلك اعتبارا من غد الثلاثاء حتى 14 نوفمبر المقبل، ولمدة 15 يوما.

وظائف جديدة في مديرية الصحة بالقليوبية

وأوضح الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة في القليوبية، أن الوظائف الجديدة بالمديرية متاحة لوظيفتي مدير إدارة الملاريا، ومدير إدارة الشؤون القانونية بالمديرية.

شروط وظائف «صحة القليوبية»

وقال وكيل وزارة الصحة بالقليوبية لـ«الوطن»، إنه يجب توافر عدة شروط في المتقدم للوظائف، وهي:

- أن يكون حاصلا على مؤهل عال مناسب لشروط شغل الوظيفة.

- الإلمام بمسؤوليات ومهام الإدارة طبقا لبطاقة الوصف الوظيفي ولديه الخبرة في المجال.

- حاصل على تقارير الكفاية بدرجة ممتاز عن آخر ثلاث سنوات.

- غير محال لمحاكمة تأديبية.

- أن يكون من العاملين التابعين لمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية.

- اجتياز المقابلة الشخصية المقررة.

المستندات المطلوبة

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إلى أن المستندات المطلوبة لشغل الوظائف هي:

- طلب باسم الدكتور مدير المديرية.

- السيرة الذاتية والإنجازات العلمية، وما يؤيدها من مستندات.

- بيان حالة وظيفية موضح به الجزاءات والإجازات والتقارير السرية عن آخر ثلاث سنوات، موضحا به جهة عمله الأصلية.

- خطاب معتمد ومختوم يفيد بأنه غير محال للمحاكمة التأديبية.

- مقترحات لتطوير العمل.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن الطلبات تقدم إلى مكتب مدير إدارة الموارد البشرية بديوان المديرية خلال 15 يوما، اعتبارا من غد الثلاثاء 31 اكتوبر الجاري، حتى الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر المقبل.

وأضاف وكيل الوزارة، أن اليوم الاثنين هو آخر أيام تلقي طلبات شغل وظيفة مدير إدارة صحية، والتي تم الإعلان عنها منذ عدة أيام، مشيرا إلى أن شروط التقديم هي:

- أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال مناسب لشروط شغل الوظيفة.

- الإلمام بمسؤوليات ومهام الإدارة طبقا لبطاقة الوصف الوظيفي ولديه الخبرة في المجال.

- حاصل على تقارير الكفاية بدرجة ممتاز عن آخر ثلاث سنوات.

- غير محال لمحاكمة تأديبية.

- أن يكون من العاملين التابعين لمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية.

- اجتياز المقابلة الشخصية المقررة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن المستندات المطلوبة لشغل وظيفة مدير إدارة صحية هي:

- طلب باسم الدكتور مدير المديرية.

- السيرة الذاتية والإنجازات العلمية وما يؤيدها من مستندات.

- بيان موضحا به جهة عمله الأصلية.

- بيان حالة وظيفية موضح به الجزاءات والإجازات والتقارير السرية عن آخر ثلاث سنوات.

- خطاب معتمد ومختوم يفيد بأنه غير محال للمحاكمة التأديبية.

- مقترحات لتطوير العمل.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.