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الاحتلال الإسرائيلي يجدد قصف المناطق الشرقية في خان يونس

إصابات في قصف مدفعي إسرائيلي لمنازل سكان مخيم البريج

كتب:

هانى حسن
12:32 م | الإثنين 30 أكتوبر 2023
جانب من العدوان على غزة

جانب من العدوان على غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بأن الإعلام فلسطيني، أعلن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي جدد قصف المناطق الشرقية في خان يونس، وهناك إصابات بقصف مدفعي إسرائيلي لمنازل سكان مخيم البريج.

وفي سياق آخر، أعلنت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية، العمل على توثيق الجرائم والمجازر التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني لتقديمها للمجتمع الدولي.

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بقلم هانى حسن