مسؤول بمستشفى خان يونس: الاحتلال طالب بالإخلاء الفوري للمرضى

قال الدكتور سليم صقر، رئيس قسم الجراحة بمستشفى ناصر بخان يونس، هناك تقسيم لغزة، إلى جزء شمالي وجزء جنوبي، وطلب من جميع المستشفيات في شمال غزة، بالإخلاء الفوري، والذهاب جنوبًا إلى محافظات خان يونس ورفح.

«صقر»: يجب الضغط على المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار

وأكد «صقر» خلال مداخلته ببرنامج مساء dmc، على شاشة dmc، مع الإعلامي أسامة كمال، أن أكثر تجمع إنساني في مدينة غزة وشمال غزة، حيث تضم أكثر من مليون و200 ألف نسمة، في هذه المحافظات، لذا يجب الضغط على المجتمع الدولي، أنه من الجنون والخيال، ضرب أو إخلاء مستشفى، يحتوي على أطفال ورضع ونساء وحوامل ومرضى.

«صقر»: قطاع غزة أصبح بحاجة إلى كل شيء

وتابع «صقر»، أن قطاع غزة أصبح بحاجة إلى كل شيء، فلا أحد معصوم من القصف الإسرائيلي الغاشم، الذي دمر كل شيء ولم يترك أحدًا، لذا يحتاج القطاع إلى المساعدات المستمرة.