تشغيل بئر مياه في منطقة بلبيس الصناعية وفتح الاشتراكات للمستثمرين

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الانتهاء من أعمال تطوير وصيانة بئر المياه الرابع، ضمن منظومة الآبار الخاصة بالمنطقة الصناعية ببساتين الإسماعيلية (الزوامل) ببلبيس، وتشغيله لسد احتياجات المنطقة من المياه وتوفير بنية تحتية مناسبة للمستثمرين، لضخ المزيد من الاستثمارات وزياده الإنتاج وتحسين مستوي الصناعه بما ينعكس علي النهوض بالاقتصاد المصري.

الاستثمار حجر زاوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

وأكد محافظ الشرقية، أن الاستثمار يمثل حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتباره أحد العوامل الرئيسية والمهمة لتحسين مستوى الاقتصاد، مؤكداً أن المحافظة تولي إهتماما كبيراً بقطاع الاستثمار وتسعى لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المستثمرين لإقامة مشروعات حقيقية تساهم في خلق فرص عمل للشباب ليحيوا حياة كريمة.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد الهراوي مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، الوقوف على المعوقات التى تواجه المستثمرين والعمل على حلها وتذليل العقبات امامهم لخلق بيئة استثمارية متطورة.

فتح الاشتراكات للمستثمرين

وأضاف مدير إدارة الإستثمار بالمحافظة أنه تم فتح باب الإشتراكات لتوصيل الخدمة إلى أصحاب المصانع والمستثمرين كمرحلة أولى، ضمن عدد 4 مراحل سيتم تنفيذها بمعرفة الشركة خلال مدد زمنية محددة، وذلك لإتاحة خدمه توصيل مياه الشرب للمصانع بالمنطقة، مشيرا إلى أنه من المقرر البدء في أعمال تطوير ورفع كفاءة باقي الآبار بالمنطقة، تماشياً مع احتياجات المنطقة من المياه وتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين.