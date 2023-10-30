وزيرة البيئة: حق الدول النامية في التنمية غير قابل للتفاوض

شددت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على ضرورة أن يراعى العمل المناخي احترام سيادة كل طرف ومبادئ الاتفاقية واتفاق باريس، بحيث يكون لكل بلد الحق في اختيار مسار الانتقال العادل المناسب للظروف والقدرات الوطنية، الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية.

وأضافت أن المسارات العالمية للعمل المناخي، لابد أن تسمح بالأهداف الطموحة العالمية التي تشير إلى الهدف الاساسي الذي نسعى للوصول إليه، من خلال تقديم الدعم اللازم أسوة بأهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت أن التقييم العالمي للمناخ كجزء من اتفاق باريس يهدف إلى إبلاغ الدول الأطراف عن ضرورة تحديث مساهماتها الوطنية، ولا يحدد سيناريوهات أو مسارات لأي طرف.

وشددت الوزيرة على أن تنفيذ اتفاق باريس يتطلب العمل الجماعي تحت مبادئ الاتفاقية، وتفهم التزاماتنا وبذل الجهد اللازم لزيادة الطموح على جميع المستويات تبعا للظروف الوطنية لكل دولة.

وتهدف المائدة المستديرة التي شاركت فيها الوزيرة اليوم، إلى مناقشة آليات الخروج من مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين COP28 بنتائج شاملة تؤدي إلى عمل مناخي طموح، وتحديد التحديات والاحتياجات التنموية الأوسع للبلدان النامية من أجل تمهيد الطريق لانتقال عالمي وعادل حقيقي يمكن تنفيذه من قبل الجميع.