قبل رحيله.. ماذا طلب ماثيو بيري من متابعيه لكي يتذكروه بعد وفاته؟

سيطرت حالة واسعة من الحزن على جمهور مسلسل «Friends» حول العالم، بعد رحيل بطل المسلسل ماثيو بيري، الذي عرف بأداء شخصية «تشاندلر بينج» على مدار 10 سنوات متواصلة، وتداولوا عبر منصات التواصل الاجتماعي فيديوهات متنوعة لأبرز مشاهد «تشاندرلر» في المسلسل، ورغم أن «بيري» قدم مجموعة كبيرة من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، إلا أن «Friends» سيظل العمل الأبرز في ذاكرة الجمهور.

تحدث ماثيو بيري كيف يريد أن يتذكره الجمهور بعد رحيله، وذلك وفقا لما كشفه في مقابلة أجريت معه العام الماضي، صرح الممثل بأنه يريد أن يتذكره الناس بشيء آخر بخلاف المسلسل الكوميدي الشهير، قائلا: «أود أن يتذكرني الناس كشخص عاش بشكل جيد، وأحب جيدًا، وأهم شيء أني أردت مساعدة الناس.. هذا ما أريده».

أريد أن يتذكر الجمهور الأشياء التي فعلتها لمحاولة مساعدة الآخرين

وأضاف بيري في بودكاست بعنوان «Q With Tom Power» في عام 2022، «أفضل شيء بالنسبة لي، بلا استثناء، هو أنه إذا جاء إلي شخص ما وقال لي: (لا أستطيع التوقف عن الشرب، هل يمكنك مساعدتي؟)، عندما أموت، لا أريد أن يكون Friends هو أول شيء يتم ذكره، أريد أن يكون هذا أول شيء يتم ذكره.. وسأعيش الباقي من حياتي أثبت ذلك».

ومع ذلك، أقر بيري بأنه كان يدرك أن إرثه ربما لن يمتد إلى ما هو أبعد من العرض الناجح للغاية «Friends»، موضحا: «عندما أموت، أعلم أن الناس سيتحدثون عن Friends، وأنا سعيد بذلك، سعيد لأنني قمت ببعض العمل الجاد كممثل، لكن عندما أموت، فيما يتعلق بإنجازاتي المزعومة، سيكون من الرائع أن يتم إدراج Friends في قائمة متأخرة كثيرًا عن الأشياء التي فعلتها لمحاولة مساعدة الآخرين، أعلم أن ذلك لن يحدث، لكنه سيكون جميلًا».