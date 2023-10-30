أديل تنعى ماثيو بيري بكلمات مؤثرة على المسرح.. وتهديه أغنية

وجهت النجمة العالمية أديل، رسالة إلى الممثل الراحل ماثيو بيري، خلال حفلها المقام في لاس فيجاس.

أفضل شخصية كوميدية على الإطلاق

وووصفت أديل شخصية «تشاندلر بينج»، التي قدمها ماثيو بيري، في مسلسل «Friends»، بأنها «أفضل شخصية كوميدية على الإطلاق»، وظهرت خلال الحفل وهي ترتدي ملابس شخصية « مورتيسيا آدامز» للهالوين.

وتحدثت أديل خلال الحفل عن ماثيو بيري، قائلة: «إنه أمر صادم دائمًا، خاصة عندما يكون الشخص الذي جعلك تضحك والذي جلب الكثير من السعادة إلى حياتك، هذا ما أجده غريبًا جدًا، لم أقابله مطلقًا في حياتي»، وأهدته أغنية «When We Were Young»، وفقا لما نشره موقع «TMZ».

أديل تشيد بانفتاح ماثيوي بيري على صراعه مع الإدمان

كما أشادت المغنية الإنجليزية بانفتاح ماثيو بيري في صراعه مع الإدمان، والذي كشف تفاصيله في مذكراته التي نشرها العام الماضي، قائلة: «لقد كان منفتحًا للغاية في صراعاته مع الإدمان، وأعتقد أنه شجاع بشكل لا يصدق».