من أمام مبنى «Friends».. الجمهور يودع ماثيو بيري بالدموع وباقات الورود

تجمع عدد كبير من جمهور مسلسل «Friends» أمام المبنى الذي تم بداخله تصوير المشاهد الخارجية للعمل؛ لوداع الممثل الراحل ماثيو بيري الذي رحل عن عالمنا أمس عن عمر يناهز الـ 54 عاما، واجتمع جمهور المسلسل من جميع الأعمار والخلفيات بالقرب من المبنى في نيويورك، ووضعوا العشرات من باقات الزهور واللافتات المصنوعة يدويًا والتي تحمل عبارات منها «الشخص الذي فقدنا جميعًا كصديق».

وعبر المتواجدون على حزنهم العميق لرحيل ماثيو بيري، فقالت كاثرين شميت التي أحضرت الزهور، «كان صباحا حزينا، (فريندز) كان المسلسل المفضل بالنسبة لي، لا أستطيع أن أتخيل مشاهدته الآن دون أن أشعر بحزن عميق»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

مثل العديد من محبي «Friends» منذ فترة طويلة، شعرت هوب بيس بخسارة بيري بعمق، وقالت: «لقد كان صديقنا لقد كان الصديق المازح والسعيد»، لقد ألغت خططها لزيارة المبنى الشهير الشهير وأحضرت لافتة كتب عليها «شكرًا لك على كل شيء يا سيد بينج»، متابعة: «إنه يستحق التكريم.. أعلم أنه عانى كثيرًا».

بينما لم يستطيع ديف جاردنر، السيطرة على دموعه، قائلا:«عمري 58 عامًا، وكان ماثيو بيري يبلغ من العمر 54 عامًا. من الصعب أن تفقد الأشخاص الذين هم أقرانك، تعتقد أنك سوف تكبر معهم».

تفاصيل وفاة ماثيو بيري

تم العثور على بيري ميتًا في حوض استحمام ساخن بمنزله في لوس أنجلوس، وفقًا لمسؤولي إنفاذ القانون، الذين قالوا إنه لا توجد علامات على وجود جريمة أو مخدرات في مكان الحادث. ولم يتم الكشف عن سبب الوفاة. لكن في مذكراته لعام 2022، التي تحمل عنوان «Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing» تحدث بيري بصراحة عن صراعاته الطويلة مع الكحول والمواد الأفيونية.