ضمن مبادرة «100 يوم صحة».. إطلاق قافلة طبية مجانية في الزقازيق
كتب:
بسمة عبدالستار
01:32 م | الإثنين 30 أكتوبر 2023
شعار مبادرة «100 يوم صحة»
تطلق مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، ضمن مبادرة «100 يوم صحة»، قافلة طبية مجانية بقرية جزيرة السعادة، في مدينة الزقازيق بالشرقية، اليوم وغدا.
وحسب البيان الصادر عن مديرية الصحة في الشرقية، تشمل المبادرة الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية التالية:
- نساء وولادة.
- خدمات تنظيم الأسرة.
- الأطفال.
-الباطنة.
- الأنف والأذن.
-الرمد.
- العظام.
- الجراحة.
- الأسنان.
- القلب.
- الجلدية.
- الروماتيزم.
- المسالك البولية.
- خدمات الأشعة والتحاليل.