«الصحة».. طفرة بالخدمات وخطط لتحويل جنوب سيناء لـ«عاصمة سياحة علاجية»

حازت محافظة جنوب سيناء على اهتمام كبير من الدولة لتطوير المنظومة الصحية بها وانطلاق مشروع التأمين الصحى الشامل على أرضها فى فبراير عام 2021، حيث تسعى لأن تصبح عاصمة السياحة العلاجية فى مصر بما تمتلكه من مقومات وقدرات استثنائية.

«عريضة»: «التأمين الشامل» يواكب المعايير العالمية والدولة تتحمل اشتراكات غير القادرين.. ولجنة للإعاقة البصرية وتجهيزات على أعلى مستوى

وقال الدكتور عبدالتواب عريضة، وكيل وزارة الصحة والسكان بجنوب سيناء، إن مشروع التأمين الصحى الشامل يمثل نقلة كبيرة فى خدمات الرعاية الصحية وثمرة لنجاح التنمية والتطوير فى قطاع الرعاية الصحية بالمحافظة وفقاً لأحدث المعايير العالمية، مشيراً إلى أن المنظومة ضمان لعلاج المواطنين بجودة وكفاءة عالية وتتيح الخدمة للأسرة بأكملها، إذ تتحمل الدولة اشتراكات غير القادرين، وتوفر الكشف الطبى لطالبى بطاقة إثبات الإعاقة وإعداد لجنة الإعاقة البصرية للحصول على الخدمات المتكاملة لذوى الهمم بالمحافظة.

وأضاف «عريضة»، لـ«الوطن»، أن تكلفة مشروع التأمين الصحى الشامل بجنوب سيناء بلغت 3 مليارات و280 مليون جنيه، شملت 2.1 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية وعددها 31 منشأة، و23 مركزاً ووحدة صحية و8 مستشفيات، علاوة على 580 مليون جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية لتلك المنشآت.

وعن الربط بين القطاعين العام والخاص بمنظومة التأمين الصحى الشامل، أكد «عريضة» أنه مع بدء العمل بالمنظومة نحرص على تعزيز آليات جذب وشراكة القطاع الطبى الخاص لتقديم الخدمات على نحو يضمن التوازن ويتيح للمنتفعين حقهم فى حرية اختيار مكان لتلقى الخدمة الطبية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى استكمال مسار التحول الرقمى وميكنة خدمات المنظومة.

وأشار وكيل وزارة الصحة والسكان بجنوب سيناء إلى افتتاح مستشفى الطور المصغر بمدينة طور سيناء لتوفير الخدمة الطبية لأهالى المدينة فى 22 يونيو الماضى، وهو مجهز على أعلى مستوى، وتم التعاقد مع 6 جامعات مصرية لندب أطباء من مختلف التخصصات للعمل داخل مستشفيات جنوب سيناء بأكملها، لتوفير أفضل رعاية صحية لأبناء المحافظة، ومن المقرر الانتهاء من الأعمال الجارية بمستشفيات الطور ودهب ونويبع تمهيداً لافتتاحها بالعيد القومى للمحافظة فى 19 مارس المقبل.

وعن مستشفى أبورديس المركزى، أكد وكيل وزارة الصحة، أن المستشفى شهد إنجازات كبيرة ليصبح من أهم الملاذات الطبية لأبناء جنوب سيناء ومدن خليج السويس، والذى يضاهى مستشفى شرم الشيخ الدولى فى الإمكانات والتجهيزات الطبية، وتم تطويره وافتتاحه فى يناير عام 2018، حيث جرى تجهيز المستشفى على أعلى مستوى بكافة الإمكانيات المادية والبشرية، إذ ضم 46 سريراً وغرفتى عمليات و3 ماكينات غسيل كلوى، و4 أسرّة للعناية المركزة، و5 حضانات للأطفال ومعملاً وقسم أشعة ورنين وبنك دم و8 عيادات خارجية تشمل أغلب التخصصات الطبية.

وأضاف: «جرى تطوير المستشفى بتكلفة إجمالية 77 مليون جنيه، حيث تم إنشاء مبنى خدمى جديد يشمل سكناً للأطباء ومكاتب إدارية وأيضاً عيادات خارجية لتضم جميع التخصصات الطبية، وتم تطوير المبنى القديم الذى كان غير صالح للاستخدام، وجرى توقيع بروتوكول تعاون مع المستشفيات الجامعية بالقاهرة مثل جامعتى الأزهر وعين شمس ومعهد القلب وجامعة القاهرة لندب أطباء للتخصصات الطبية التى بها عجز بالمستشفى، لتكملة وتحسين الخدمة الطبية لأهالى سيناء بكفاءة عالية».

«رخا»: تقديم 670 ألف خدمة لمنتفعى التأمين خلال عامين.. وإطلاق قوافل بالتجمعات البدوية والوديان الجبلية

ومن جانيه، قال الدكتور أيمن رخا، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء، إنه جرى الانتهاء من الوحدات والمراكز الصحية بجنوب سيناء والبالغ عددها 23 مركزاً ووحدة صحية يتم تشغيلها داخل منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، منها مستشفى شرم الشيخ الدولى، وهو أول مستشفى بجنوب سيناء يتم تسجيله بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بعد اجتيازه الشروط والمعايير الموضوعة للتسجيل التى تتواكب مع أعلى معايير السلامة والجودة العالمية.

وأضاف «رخا»، لـ«الوطن»، أن مبادرة 100 مليون صحة حققت نجاحاً كبيراً بتوافد المواطنين للاستفادة من الخدمات الطبية المقدمة على أعلى مستوى مجاناً داخل التجمعات البدوية والوديان الجبلية والقرى، ومنها تجمعات مدخل أبى جعدة التابع لقرية أبى صويرة بمدينة رأس سدر ووادى خريرة، ووادى غرندل، ووادى الطير، بمدينة أبورديس، والمركز الطبى بالوادى بطور سيناء، فضلاً عن إطلاق القوافل الطبية فى وديان المناصير ومندر والشرف، بالإضافة لمنطقتى الهضبة وحى النور بشرم الشيخ.

وتابع بأن هذه المناطق ضمت قوافل طبية لتوقيع الكشف والفحص الطبى وصرف العلاج اللازم بالمجان لكافة الأمراض المزمنة ضمن المبادرة الرئاسية، منوها بأن القوافل تضم فرقاً طبية مجهزة وصيدلية والإداريين لمتابعة وفحص المرضى أصحاب الأمراض المزمنة واتخاذ اللازم نحو إصدار وتجديد قرارات العلاج على نفقة الدولة، وتقديم الخدمات الخاصة بدعم صحة المرأة والكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثى الولادة وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى وصحة الأم والجنين وفحص المقبلين على الزواج وفحص الأورام السرطانية «البروستاتا والقولون والرئة وعنق الرحم»، بالإضافة إلى الندوات التوعوية.

وأشار «رخا» إلى أن الخدمات الطبية التى قدمتها الرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء خلال العامين الماضيين بلغت أكثر من 670 ألف خدمة طبية وعلاجية لمنتفعى التأمين من خلال مراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة، بداية من الفحوصات الطبية الشاملة وخدمة الرعاية الصحية الأولية والمعامل والتحاليل والأشعة والتدخلات الجراحية، منوهاً بأن إجمالى الخدمات الطبية المقدمة بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بلغ 45 ألف خدمة رعاية صحية أولية و82 ألف خدمة فحص طبى شامل و83 ألف خدمة ضمن طب الأسرة، و33 ألف خدمة مقدمة ضمن تخصص الأسنان، وأكثر من 54 ألف خدمة للفحص الطبى المعملى والأشعة، وبلغت خدمات الإسعافات الأولية 21 ألف خدمة.