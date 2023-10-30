يتطلع الكثير من المواطنين لمعرفة موعد انقطاع الكهرباء في محافظة الدقهلية، خاصة بعد إعلان رئاسة الوزراء عن زيادة فترة انقطاع الكهرباء لمدة ساعتين في المحافظات، نتيجة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام السابق.

موعد انقطاع الكهرباء في محافظة الدقهلية

وأوضحت رئاسة الوزراء، أنه يجرى زيادة قطع الكهرباء بمعدل ساعتين في مختلف المحافظات، التي جرى تطبيق قطع الكهرباء بها من قبل، ومن ضمنها محافظة الدقهلية، ليكون موعد انقطاع الكهرباء في محافظة الدقهلية.

وكانت الكهرباء يجري قطعها في محافظة الدقهلية، في ظل الفترة من الساعة 12 ظهرا حتى 12 منتصف الليل، وتستمر في نفس المواعيد لكن بزيادة معدل القطع في كل منطقة ساعتين بدلا من واحدة.

وكانت الكهرباء تبدأ بالقطع وفقا للجدول السابق في المجموعة الأولى، من الساعة 12 إلى 1 ظهرا، لتكون إلى 2 مساء، كالتالي:

- في مناطق مركز محلة دمنة: شرق محلة دمنة.

- مركز المنصورة: منها قرية منية سندوب وتلبانه وميت علي والبقلية وكوم الديربي وشاوة.

- مدينة دكرنس: قرية ميت مجاهد وحي المضرب وأشمون الرمان.

- مركز السنبلاوين: قرية الأورمان

قطع الكهرباء من الساعة 1 إلى 3 مساء بالدقهلية

- مدينة المنصورة: داخل مساكن الجلاء، والمشاية وحي غرب المنصورة، ومنشية المصطفى وشارع الأتوبيس، وجزء من «عزبة الشال، وشارع عبد السلام عارف».

- مركز الساتموني: قرية ديل البحر، و25 الحفير، والجزيرة، والنيل.

- مركز أجا: غرب نوسا الغيط، وشرق نوسا الغيط، وقرية «شبراويش، وكفر المندرة، وشيوة».

- مركز المطرية: قرية الطوابرة والعصافرة، والحوته، والضهير.

- مركز طلخا: قرية كتامة وكفر دميرة، وبطرة وبساط، وديسط، وجاد الحق.

- مركز بلقاس: قرية عمار، والدمايرة، والترزي، والسماحية.

قطع الكهرباء من الساعة 2 إلى 4 مساء

- في بعض مناطق مركز المنصورة، منها أويش الحجر، وميت بدر، وميت خميس، وكفر شهاب، وسلكا.

- مركز طلخا: قرية ميت الكرما، وجرجر.

- مركز المنزلة: قرية المواجد، وأبو الأخضر، وعزب السنارة، والبصراط.

- مركز ميت سلسيل: الاتحاد، والبجلات، وكفر علام، والجوابر.

- مركز بلقاس: قرية أشمون الجديدة.

- مركز دكرنس: ميت طريف

- مركز شربين: قرية الوكالة

- مركز الساتموني: قرية الجبل

قطع الكهرباء من الساعة 3 إلى 5

- بعض مناطق مركز الساتموني

- بعض مناطق مركز نبروة

- بعض مناطق مركز طلخا

- بعض مناطق مركز تمي الأمديد

قطع الكهرباء من الساعة 4 إلى 6 مساء

- بعض مناطق مركز «المنصورة، والسنبلاوين، وبلقاس، وشربين، وميت غمر، وشربين، والمنزلة».

قطع الكهرباء من الساعة 5 إلى 7 مساء

- في بعض مناطق مركز أجا.

- بعض المناطق في مركز السنبلاوين

- بعض المناطق في مركز ميت غمر

- بعض المناطق في منية النصر

- بعض المناطق في طلخا

- بعض المناطق في مركز نبروة