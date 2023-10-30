بعد بيان مجلس الوزراء الصادر أمس، حول زيادة مدة انقطاع الكهرباء، اعتبارا من السبت الماضي، نتيجة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، مقارنة بمثيلاتها في الفترة نفسها من العام السابق، بدأ المواطنون في البحث عن موعد انقطاع الكهرباء في محافظة دمياط.

وعن موعد انقطاع الكهرباء في محافظة دمياط، فحددته شركة كهرباء مصر العليا؛ إذ جرى تخفيف الأحمال لمدة ساعتين يوميا، بالتبادل بين مناطق المحافظة، على أن يجرى تقسيم المناطق وفقا لمحطات الكهرباء بالمحافظة، ما بين محطة رئيسية في كل مركز، وبالتنسيق مع المحطات الفرعية بالقرى، ليتم التبادل بين المحطات الرئيسية والفرعية.

موعد انقطاع الكهرباء في محافظة دمياط

ويأتي موعد انقطاع الكهرباء في محافظة دمياط وفقا لخريطة تخفيف الأحمال الجديد كل ساعتين بالتبادل، على مدار 24 ساعة، على ألا تزيد مدة تخفيف أحمال الكهرباء عن ساعتين بكل منطقة.

وجاءت خريطة انقطاع الكهرباء في دمياط، على النحو الآتي:-

-«مدينة عزبة البرج، ومركز دمياط» من الساعة 7 مساء حتى 9 مساء.

- مدينة فارسكور، ومركز كفر سعد، من الساعة 8 مساء حتى 10 مساء.

- مدينة كفر البطيخ، ومدينة الروضة، من الساعة 6 مساء حتى 8 مساء.

- مركز الزرقا، ومدينة كفر البطيخ من الساعة 3 مساء حتى 5 مساء.

- شمال دمياط، وجنوب دمياط من الساعة 1 مساء حتى 3 مساء.