أفضل عائد على شهادات الادخار في بنك مصر.. اعرف الحد الأدنى للشراء

تعتبر شهادات الادخار في البنوك من أفضل الاستثمارات في الوقت الراهن، إذ تدر أرباحا كبيرة ومضمونة على المواطنين الراغبين في استثمار أموالهم في البنوك بشكل آمن وواضح مع ضمان كل الحقوق، ما يسهم في قيام البنوك بالتنافس على طرح شهادات تعتبر أفضل عائد على شهادات الادخار.

أفضل عائد على شهادات الادخار

وسهلت البنوك شراء شهادات الإدخار في البنوك للراغبين في استثمار أموالهم بطريق مضمون وآمن، وطرح بنك مصر العديد من الشهادات والتي تعتبر ذات أفضل عائد على شهادات الادخار.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أفضل عائد على شهادات الادخار في بنك مصر، والتي تدر ربحا كبيرا على المواطنين، وهي كالتالي:

شهادة ابن مصر

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- عائد شهري بمعدل ثابت تنافسي يتناقص سنويا خلال فترة الشهادة.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها، وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

العائد: متناقص 22%، 18% و16% على الترتيب.

شهادة القمة

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها، وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

- العائد: 19% ثابت.

شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة خمس سنوات

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- مدة الشهادة: 5 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1200 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد الشهري/ 1000 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد السنوي.

- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً / سنوياً.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

العائد: 12.25% لـ1200 جنيه، و12.50% لـ 1000 جنيه.