بأعلى عائد.. شهادات بنك مصر تحقق أرباحا كبيرة ومضمونة

وفر بنك مصر فرص استمارية بأعلى عائد وتحقق فرصة جيدة لاستثمار شهادات الادخار في البنك، وتقدم شهادات بنك مصر أعلى عائد سواء في الشهادات التي تتعامل بالعملة المحلية الجنيه أو الدولار.

شهادات بنك مصر

تفاصيل شهادات بنك مصر بأعلى عائد يحقق نسبة فائدة 22% سنويًا، بالنسبة للشهادات بالجنيه المصري، بينما تحقق الشهادات الدولارية فائدة 7% سنويًا.

شهادة ابن مصر 2

- العملة: الجنيه المصري.

- المدة: 3 سنوات.

- دورية صرف العائد: شهري.

- معدل العائد: السنة الأولى 22%، والسنة الثانية 18%، والسنة الثالثة 16%.

- فئة الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

شهادة القمة

- العملة: الجنيه المصري.

- المدة: 3 سنوات.

- دورية صرف العائد: شهري.

- معدل العائد: 19%.

- فئة الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

الشهادة الثلاثية

- العملة: الجنيه المصري.

- المدة: 3 سنوات.

- دورية صرف العائد: شهري.

- معدل العائد: عائد متغير يومياً.

- فئة الشهادة: 500 جنيه ومضاعفاتها.

شهادات 5 سنوات

- العملة شهادات 5 سنوات في بنك مصر: الجنيه المصري.

- المدة: 5 سنوات.

- دورية صرف العائد: شهري.

- معدل العائد: %12.25.

- فئة الشهادة: 1200 جنيه ومضاعفاتها.

شهادة 7 سنوات

- العملة: الجنيه المصري.

- المدة: 7 سنوات.

- دورية صرف العائد: شهري.

- معدل العائد: 12.75%.

- فئة الشهادة: 750 جنيه ومضاعفاتها.