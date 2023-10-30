ضبط لحوم غير صالحة بالأسواق في حملة للطب البيطري بالمنيا

شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة، بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة، وتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها، حرصا على سلامة وصحة المواطنين، والقضاء على الغش التجاري.

ضبط لحوم غير صالحة للاستخدام

وقال الدكتور فتحي عبد العال، مدير مديرية الطب البيطري في محافظة المنيا، إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، ضبطت طن و610 كيلوجرامات لحوم، شملت طنا و154 كيلوجراما لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و256 كيلوجراما مذبوحة خارج المجازر، و200 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، قبل تداولها وبيعها في الأسواق للمواطنين.

جاء ذلك خلال 45 حملة تفتيشية بالأسواق، على مستوى المحافظة، على مدار شهر أكتوبر الجاري، بالتنسيق مع مباحث التموين والجهات المعنية، مشيرا إلى أنه جرى مصادرة جميع المضبوطات، وتحرير 99 محضرا، وفقا للإجراءات القانونية والضوابط المتبعة.

حملات مستمرة لضبط المخالفين

في سياق آخر، أوضح مدير مديرية الطب البيطري، أنه جرى ذبح 8 آلاف و303 رؤوس ماشية بالمجازر، تحت الإشراف البيطري الكامل في 38 مجزرا على مستوى مراكز المحافظة، مؤكدا المتابعة المستمرة من أجل تحقيق الانضباط وردع المخالفين، للحفاظ على صحة المواطنين.