رفع درجة الاستعداد لاستقبال الشتاء وتطهير مخرات السيول في المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز بنطاق المحافظة، برفع درجة الاستعداد وسرعة التنسيق مع مديرية الموارد المائية والري بالمحافظة، لمواجهة أية أزمات طقسية وسيول خلال فصل الشتاء.

كما وجه «القاضي» بالمتابعة المستمرة واللحظية من قبل الإدارة المركزية للموارد المائية والري، لمخرات السيول الطبيعية والصناعية، والعمل على تطهير مجراها وإزالة أية عوائق موجودة بها، لضمان سريان المياه من بدايتها وبمسارها، حتى مكان الصرف النهائي، وضرورة تقوية الجسور الضعيفة، وذلك ضمن خطة المحافظة لاتخاذ التدابير اللازمة والاستعداد لمواجهة أي ظروف طارئة تؤدي لحدوث كوارث طبيعية.

المرور على مخرات السيول في ديرمواس

وتابع عامر طه، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، مخرات سيول شرق النيل، بقرى: تل بني عمران، والحاج قنديل، والعمارية الشرقية، استعدادا للتعامل مع تداعيات عدم استقرار الأحوال الجوية، واحتمالية سقوط أمطار، وذلك للتأكد من جاهزيتها والانتهاء من تطهيرها من الحشائش والرمال، والتأكد من سلامة المجرى والمواسير.

حملات تفتيشية لمتابعة المعديات النهرية

وشنت الوحدات المحلية في مركزى ديرمواس ومغاغة، حملات تفتيشية لمتابعة المعديات النهرية العاملة بنطاقها، وتضمنت تلك الحملات فحص معديات قريتي تل بني عمران والحاج قنديل بمركز ديرمواس، وكذلك العبارات النهرية بقرية شارونة، للتأكد من تطبيق اشتراطات الملاحة البحرية، وتوافر وسائل الإنقاذ والإطفاء وسريان رخصة الملاحة، والتأكد من الالتزام بالشروط المطلوبة والتراخيص والتعريفة المقررة، والالتزام بتحميل الأعداد المقررة.

وجرى التشديد على الالتزام بالضوابط المقررة، وتوعية المواطنين بضرورة اتباع قواعد السلامة على متن المعديات، حفاظا على الأرواح والممتلكات.