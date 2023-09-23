«الطب البيطري»: تنظيم قافلة للمزارعين في كلابشة بأسوان

نجحت مديرية الطب البيطري بأسوان في تنظيم قافلة طبية مجانية في مدينة كلابشة شمال المحافظة، بإشراف الدكتور مدحت رمزي، مدير عام المديرية.

وضمت القافلة فريقًا متخصصًا من الدكتورة نجوى فؤاد، مديرة إدارة التناسليات، وهيام عبدالهادي، مديرة إدارة الإرشاد، وابتسام عبدالرحمن، مديرة وحدة كلابشة، وإيمان سلامة، رئيسة قسم الإرشاد بإدارة نصر النوبة.

وتهدف القافلة التي شهدتها مدينة كلابشة إلى توفير الخدمات البيطرية للمزارعين ملاك الماشية في المنطقة، إضافة إلى تشخيص الحمل للحيوانات، وعلاج العقم وتحصين الحيوانات بلقاحي الحمى القلاعية والمتصدع، ورش الحيوانات لعلاج الحشرات والأمراض الجلدية.

لقاءات إرشادية جمعت الأطباء والأهالي على هامش القافلة الطبية

كما أقيمت لقاءات إرشادية مع الأهالي حول أهمية التأمين على الماشية وعلاج الحيوانات، بالإضافة إلى الأمان الحيوي في تربية الدواجن، ويهدف هذا اللقاء إلى توعية المزارعين وتزويدهم بالمعلومات اللازمة للحفاظ على صحة حيواناتهم وتحسين إنتاجيتها.

استمرار القوافل البيطرية في ضوء الرعاية

تعكس هذه القافلة التزام مديرية الطب البيطري بأسوان في توفير الرعاية الصحية البيطرية للمجتمع المحلي، ودعم قطاع التربية والثروة الحيوانية في المنطقة، ومن المتوقع أن تستمر القوافل المجانية في المستقبل لتلبية احتياجات المزيد من المزارعين وأصحاب الحيوانات.