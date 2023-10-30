متحف قصر محمد علي ينظم ورشة تصوير فوتوغرافي للهواة والمحترفين بالمجان

ينظم متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل ورشة تصوير فوتوغرافية بعنوان«الرسم بالكاميرا»، وذلك خلال يومى 11 و18 نوفمبر 2023، بقاعة المحاضرات بالمتحف.

استخدام كاميرات الهواتف والكاميرات الشخصية

وتخصص ورشة عمل «الرسم بالكاميرا» للهواة والمحترفين، ويمكن استخدام كاميرات الهواتف أو الكاميرات الشخصية فى التصوير.

وتقدم الورشة مجانا، ويقوم بالتدريب المخرج شريف إسماعيل، ويمكن للراغبين في المشاركة إرسال طلب للمتحف عبر الصفحة الرسمية لمتحف قصر الأمير محمد علي عبر الصفحة الرسمية على فيس بوك.

واستضاف اليوم متحف قصر الأمير محمد على بالمنيل الدورة التدريبية «إدارة المخاطر والأزمات التي يتعرض لها التراث المصري»، والمخصصة للعاملين بوزارة السياحة والآثار، وتناول التدريب التعرف على أهم المخاطر التى يتعرض لها التراث المصري وكذلك كيفية عمل المنظومة الوقائية بالمتاحف المصرية.