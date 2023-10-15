المتاحف المصرية تحتفل باليوم العالمي لـ«العصا البيضاء».. «مهمة لكل كفيف»

تستعد المتاحف المصرية للاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء، الذي يوافق 15 أكتوبر من كل عام، بهدف تسليط الضوء على حق مهم من حقوق المكفوفين وهو «العصا البيضاء»، وزيادة الوعي بأهميتها لكل كفيف أو ضعيف بصر، وتشجيع المكفوفين على استخدامها للتغلب على التحديات وممارسة نشاطاتهم بأنفسهم، كونها تساعدهم على سهولة التحرك والانتقال والاستقلال بالنفس.

تطوير الخدمات المقدمة للزوار من المكفوفين

وذكر قطاع المتاحف في بيان عنه اليوم، أنّ المتاحف المصرية تسعى دائما لتطوير الخدمات المقدمة للزوار من المكفوفين وضعاف الصبر، وتوفير الوسائل المختلفة التي تساعد الكفيف على سهولة الحركة داخل المتحف باستخدام العصا، والاستمتاع بالشرح من خلال توفير البطاقات الشارحة بطريقة برايل والأقلام الصوتية الموجودة في العديد من المتاحف المصرية.

تقديم أنشطة خاصة بالزوار من المكفوفين

وتابع قطاع المتاحف في وزارة السياحة والآثار، أنّ المتاحف المصرية مهتمة بتقديم أنشطة خاصة بالزوار من المكفوفين وضعاف البصر من خلال مشاركتهم الفعالة في جميع الأنشطة.