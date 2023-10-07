المتاحف المصرية تحتفل بذكرى نصر أكتوبر.. معارض مؤقتة وورش وأنشطة فنية

بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، ينظم عدد من متاحف الآثار المصرية على مستوى الجمهورية، معارض أثرية مؤقتة، وعددا من الفعاليات الفنية والورش التعليمية، ومحاضرات علمية وندوات تثقيفية عن نصر أكتوبر المجيد، والبطولات التي قدمها الجنود المصريون من ملاحم بطولية وتضحيات دفاعا عن أرض الوطن على مر العصور التاريخية المختلفة.

وأكد مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، أن ذلك يأتي في إطار خطة قطاع المتاحف المصرية، لتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة لتسليط الضوء على المناسبات والأعياد التي يحتفل بها الشعب المصري، تفعيلا للدور المجتمعي والتثقيفي للمتاحف كونها مؤسسات ثقافية وتعليمية وليست مجرد أماكن لعرض القطع الأثرية فقط، بالإضافة إلى رفع الوعي الأثري والسياحي لدى المجتمع بجميع أطيافه وفئاته العمرية المختلفة.

فعاليات المتحفين المصري والقبطي

ونظم المتحف عدد من الجولات الإرشادية داخل قاعات المتحف مع تسليط الضوء على لوحة الملك «ساحورع»، والتي تصوره في مشهد وهو يقمع الأعداء منتصرًا.

وتحت عنوان «حروب إمبراطورية الرعامسة»، ينظم المتحف محاضرة تعليمية يوم 12 أكتوبر الجاري، يلقيها الدكتور محمد رأفت عباس مدير إدارة البحث العلمي بمنطقة آثار الإسكندرية.

متحف الشرطة القومي

وتحت عنوان «خمسون عامًا من العزة والكرامة»، نظم المتحف بالتعاون مع المتحف الحربي بالقلعة معرضا مؤقتا عن ذاكرة مجد أكتوبر، يضم مجموعة من الأسلحة المستخدمة من قبل الجيشين المصري والإسرائيلي في حرب أكتوبر، ومجموعة من الصور التوضيحية لأحداث ونتائج الحرب.

كما نظم المتحف محاضرة بعنوان «أكتوبر والنمو السياحي»، ألقاها مديرا المتحفين، إضافة إلى إقامة ورش حكي ورسم وتلوين وتشكيل بالصلصال للطلبة وللأطفال، وعدد من الجولات الإرشادية المجانية للمصريين. متحف

عروض استعراضية

ونظم متحف قصر المنيل، بالتعاون مع إدارة التربية المسرحية بإدارة الدقي التعليمية، عروضا استعراضية وتمثيلية بعنوان «حكاية روح وحياة»، واسكتش «المحروسة»، إضافة إلى تنظيم جولات إرشادية داخل المتحف.

ونظم عدد من الجولات الإرشادية، والورش التعليمية والفنية لاستعراض تطور الأسلحة والمعدات عبر العصور التاريخية المختلفة حتى حرب أكتوبر، إضافة إلى ورشة فنية بالرسم والتلوين لأنواع مختلفة من الأسلحة.

ونظم متحفا القاهرة بمبنى الركاب 2و3 ورش فنية بعنوان «في حب مصر»، حيث تم تقديم تصميم مجسم لحرب أكتوبر وعلم مصر بمواد صديقة للبيئة، وورشة حكي عن أهمية حرب أكتوبر.

متحف الأقصر للفن المصري القديم

وتحت عنوان «العسكرية في مصر القديمة»، ينظم متحف الأقصر للفن المصري القديم معرضا أثريا مؤقتا خلال الفترة من 11 حتى 30 أكتوبر الجاري، ويضم مجموعة من القطع الأثرية المتميزة من بينهم أربعة قنابل، وحزام عسكري، وزمزمية، ومجموعة من الأسهم، وخنجرين، ودرع إضافة إلى تنظيم محاضرة بعنـوان "العسكرية المصرية" يلقيها مدير المتحف.

كما ينظم متحف تل بسطا معرضا مؤقتا بعنوان «قادة وزعماء حرب أكتوبر»، ويضم مجموعة من الصور لقادة وزعماء نصر أكتوبر المجيد وتمثال نصفي للرئيس الراحل محمد أنور السادات، وذلك خلال الفترة من 8 حتى 30 أكتوبر الجاري.

كما ينظم ورش فنية للرسم والتلوين وإعادة تدوير وذلك لمجموعة من الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومحاضرة بعنوان «يوميات نصر أكتوبر».

أما متحف ملوي فنظم فعالية فنية عبارة عن مجموعة من العروض والفقرات الفنية لأغان وطنية، لطلاب المدارس حول انتصارات أكتوبر .

ونظم متحف الوادي الجديد احتفالا بمركز النيل للإعلام بالمحافظة، بالتعاون مع قصر الثقافة، تتضمن فقرات للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، وندوة علمية بعنوان الانتصارات عبر العصور المصرية القديمة يقدمها مدير عام المتحف.كما نظم بالتعاون مع مديرة التربية والتعليم حفل ثقافي وعروض فنية وأغاني وطنية، يقدمها الموهوبين بالمديرية تشمل الأناشيد الوطنية والأشعار.

ونظم متحف أسوان محاضرة عن أهمية نصر أكتوبر، ألقاها مدير عام المتحف، وورش رسم وتلوين عن عبور القناة واحتفال المصريين.

ونظم متحف سوهاج القومي ورشة فنية لعمل نماذج لعلم مصر ورسم معدات حربية، فيما نظم متحف طنطا احتفالا غنائيا عن نصر أكتوبر بالتعاون مع كورال قصر الثقافة العربية، وينظم متحف كفر الشيخ ورش فنية ومسابقة رسم وتلوين للتعبير عن انتصارات أكتوبر وذلك يوم 9 أكتوبر الجاري، كما نظم متحف بني سويف ورشة فنية للرسم والتلوين لبعض المشاهد عن الحرب، بالتعاون مع جمعية اكتفاء للأطفال الأيتام.