اصطياد سمكة «أبو سيف» بشواطئ الغردقة.. «فتوة البحر» طولها متران

تمكن أحد الصيادين في مدينة الغردقة، من اصطياد سمكة «أبو سيف»، والتي يبلغ طولها متران ووزنها 115 كيلوجراما، وهي أحد أنواع الأسماك القوية، وتسمى بـ«الفتوة»، وتملك سيفا في مقدمتها ذو صلابة بطول يصل لنصف طول السمكة، وهي سمكة مفترسة معروفة بمهاجمة أسماك القرش.

صيد سمكة «أبو سيف»

وقال الدكتور محمود عبد الراضي، مدير معهد البحار السابق بالبحر الأحمر، لـ«الوطن»، إن سمكة أبو سيف تم اصيادها بشواطئ الغردقة بواسطة أحد قدامي الصيادين، وهو أبو عرفة جاد الله، وذلك على هامش مهرجان صيد الأسماك، وهي من الأسماك النادرة الظهور.

وذكر، أن طول سمكة أبو سيف يقرب من مترين، وتزن ما يقرب من 115 كيلوجراما، وتتميز بالقوة والصلابة، وتمتلك سيفا أماميا يبلغ نصف طول السمكة، وتعتمد عليه في الدفاع عن نفسها ضد الأسماك المفترسة خاصة أسماك القرش، وتتميز بهيئة انسيابية تمكنها من السير في المياه بسرعة فائقة.

فتوة البحر

وأشار «عبدالراضي»، إلى أن سمكة أبو سيف تعيش دائما في الأعماق، وتعتمد في غذائها على الحبار، والأفواج السمكية المختلفة، وتُلقب بـ«الفتوة» لأنها تعرف تدافع عن نفسها ضد الأسماك المفترسة، وتسمى «أبو سيف» بسبب فكها العلوي الطويل الذي يأخذ شكل السيف، مثل أسماك المرلين والأسماك الشراعية.