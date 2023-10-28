إقبال كبير على حلقة السمك في الغردقة

شهد سوق حلقة أسماك الغردقة إقبالًا كبيرًا من المواطنين من المصريين والأجانب، وهي أكبر تجمع لبيع الأسماك في البحر الأحمر، وهي مقامة على مساحة 6370 مترًا، وتضم عروضًا متنوعة لأكثر من 40 نوع سمك في البحر الأحمر، تزامنًا مع بدء الموسم التي تحتوي على كميات كبيرة من الفسفور مثل الجمبري والإستاكوزا الكابوريا والدراك والبركودة والبياض والتونة.

فوسفور البحر الأحمر

وقال «أبو علي حمود»، أحد بائعي السمك في سوق الغردقة، إن سوق الحلقة يشهد توافدًا كبيرًا من المواطنين تزامنًا مع بدء موسم الخير، وتواجد أكثر من 40 نوع من أسماك البحر الأحمر، مؤكدًا توافد آلاف المواطنين يوميًا على حلقة السمك.

حلقة السمك تضم 54 باكية

في السياق، قال بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، أن حلقة السمك تضم 54 باكية عرض و9 محال ومصنع ثلج وتضم أنظمة حديثة لمكافحة الحريق وصرف المياه والأنظمة ومعايير الأمن والسلامة.