لمواكبة المعايير العالمية.. مشروعات صديقة للبيئة في الغردقة (صور)

تعمل أجهزة المعنية بالغردقة، على تنفيذ عدد من مشروعات التطوير الصديقة للبيئة، بالتنسيق مع جهاز التعمير بالجزيرة الوسطى بطريق المطار، لتحسين الصورة البصرية للمدينة والأماكن الخدمية بها، لتليق بالغردقة كونها مدينة سياحية عالمية في ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر، تماشياً مع سياسة الدولة.

تطوير الغردقة لتصبح صديقة للبيئة

قال اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الاثنين، إن مشروع تطوير الجزيرة الوسطى بطريق مطار الغردقة بطول عدة كيلومترات، من المشروعات الصديقة للبيئة، وتتماشى مع المعايير البيئية العالمية.

وأشار المحافظ، إلى أن مدينة الغردقة تتصدر قائمة المدن الصديقة للبيئة، في مصر بمشروع زراعة 3000 فدان من نبات الجوجوبا، المستخدم في صناعة الوقود الحيوي، إذ يتم ري المشروع من مياه الصرف المعالجة، تماشيا مع سياسة الدولة في التوجه إلى الاستدامة والمشروعات الخضراء رؤية 2023.

تحسين الصورة البصرية في الغردقة

يذكر أن اللواء ياسر محمد حماية رئيس مدينة الغردقة، تفقد صباح اليوم، أعمال التطوير بالجزر الوسطى بطريق المطار، لتحسين الصورة البصرية والذهنية، إذ يشمل مشروع تطوير المطار، تطوير الجزيرة الوسطى رقم 4 بمساحة تقديرية 31 ألف متر مربع، الجزيرة رقم 5 بمساحة 53 ألف متر مربع، والجزيرة رقم 6 بمساحة تقديرية 34 ألف متر مربع.