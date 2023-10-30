جورج خباز ينعى بطرس فرح: «صوتك وضحكتك ما رح يفارقوني»

نعى الفنان اللبناني جورج خباز، زميله وصديقه الممثل بطرس فرح، الذي رحل عن عالمنا اليوم.

جورج خباز: عشر سنين سوا بالمسرح من الطيبة والمحبة

ونشر خباز صورة له رفقة فرح عبر «إنستجرام»، علق عليها: «بطرس فرح! صوتك وضحكتك ما رح يفارقوني؟، عشر سنين سوا بالمسرح من الطيبة والمحبة والحضور الحلو رح اشتقلن، أنت اللي كنت تقللي أنا بصلي كل يوم لان برتاح، ارتاح يا بطرس صلاتك مقبولة وصرت بمطرح بيلبق لقلبك الطيب، إذا بعدك عم تصلي، اذكرنا بصلاتك».

جورج خباز ينعى بطرس فرح

وأعلن نقيب ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتليفزيون في لبنان نعمة بدوي، وفاة بطرس فرح، وكتب عبر حسابه على «فيس بوك»: «بطرس فرح وداعا.. هذا الممثل المتميّز الذي شارك الفنان زياد الرحباني بجميع أعماله تقريباً من (نزل السرور) إلى (لولا فسحة الأمل) وشارك الفنان ملحم بركات، في مسرحية (ومشيت بطريقي) وعمل مع الفنان جورج خباز بعدة أعمال في المسرح»