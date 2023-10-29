وصف جديد يطلق على محمد صلاح بعد آخر ظهور.. ماذا قالت صحف العالم؟

أفردت صحف العالم مساحات واسعة؛ للحديث عن الملك المصري محمد صلاح، الذي لا يضل طريق الانتصارات والأرقام القياسية، ما بدا جليًا في آخر ظهور له بقميص الريدز، أمام نوتنجهام فورست، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

صحف العالم تتفق على وصف وحيد لمحمد صلاح اليوم

«لن تتمكن من إيقافه».. هكذا توافقت عناوين صحف العالم على وصف أداء محمد صلاح، في آخر ظهور له بقميص ليفربول، بالتأكيد أن موهبته لا تعرف طريقًا النهاية، بل تزيد وتنضج مع مرور السنوات.

صحيفة «thisisanfield»، أفردت تقريرًَا مطولًا عن محمد صلاح، تتغزل فيما قدمه رفقة ليفربول، في ليلة الانتصار على نوتنجهام فورست، بثلاثية بختم الفرعون المصري وديوجو جوتا إلى جانب هدف لداروين نونيز.

الصحيفة البريطانية قالت: «لا يوجد ما يمنع هذا الرجل من وضع بصمته على جميع المباريات مع ليفربول، خاصة داخل الديار، إذ نجح في التسجيل بـ6 مباريات تواليًا، على ملعب أنفيلد، ليضيف رقمًا قياسيًا جديدًا في قائمة مطولة من الإنجازات لا حصر لها».

شبكة «espn» وضعت تقييمًا للاعبين عن الأداء طوال الـ 90 دقيقة، ليحصل الملك المصري على 8 درجات من أصل 10، بعد الأداء الاستثنائي الذي قدمه بقميص الريدز، والذي يعد التقييم الأعلى بين اللاعبين الذين شاركوا في اللقاء.

تقييم مختلف لمحمد صلاح بعد لقاء نوتنجهام

تقرير الشبكة البريطانية، أشار إلى أن محمد صلاح لعب دورًا محوريًا في المباراة، بعدما ساهم بالأشكال كافة في تسجيل ثلاثية الريدز، اليوم، إذ تلاعب بدفاع نوتنجهام فورست طوال المباراة، ليضمن للريدز 3 نقاط جديدة في طريق العودة إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مجددًا.

أما شبكة «سكاي سبورتس»، فوضعت تقييمًا مختلفًا، ومنحت سوبوسلاي الدرجة الأعلى بين العناصر التي ظهرت في لقاء ليفربول ونوتنجهام فورست، ليحصل الفرعون المصري على 8 درجات متساويًا مع جوتا ونونيز، بينما يحصد المجري 9 درجات.