جامعة أسيوط تطلق النسخة الثانية من البرنامج التدريبي «مدربو المستقبل»

افتتحت جامعة أسيوط، وقائع البرنامج التدريبي الثاني «الطالب - القائد - المدرب (مدربو المستقبل)»، على مستوى مختلف الكليات، والمدن الجامعية بالجامعة، والذي تنظمه إدارة إعداد القادة، ورعاية المتميزين، بالإدارة العامة لرعاية الشباب، والممتدة أعماله حتى الأول من نوفمبر المقبل، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

حضر الافتتاح الدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذة مها حسن محمد مدير إدارة إعداد القادة، وحاضر خلاله: الدكتور محمد مصطفى حمد وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

قاعدة الارتكاز

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن الجامعة تمثل قاعدة الارتكاز؛ في خلق جيل من الشباب الواعي المثقف القادر على تولي المناصب القيادية بالمجتمع، وتحمل المسئولية تجاه الوطن، فضلاً عن تمثيل الجامعة بصورة مشرفة في شتى المحافل المحلية والدولية، وهو ما يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الجامعة وتبنّيها ودعمها لكل الفعاليات التي تسهم في إعداد خريجين لديهم القدر الكافي من الوعي والفكر المستنير في مختلف المجلات، والقدرة على اتخاذ وصنع القرار، خاصةً في ظل ما توليه القيادة السياسية؛ من رعاية غير مسبوقة للشباب.

الالتحاق بالبرامج التدريبية

وأوضح الدكتور محمد مصطفى حمد؛ أنه تم عقد نحو (300) مقابلة شخصية، للطلاب الراغبين في الالتحاق بالبرنامج، وتم اختيار (40) طالباً وطالبة، ممن لديهم القدرة على القيادة، والتدريب، ومن المقرر أن يتم تدريبهم بشكل فردي على مدار (10) أيام، إلى جانب إجراء عدد من المهمات، والتكليفات، في ختام التدريب.

ومن المقرر، أن يشهد ختام البرنامج التدريبي، إجراء اختبار تحريرى؛ لقياس مدى إفادة الطلاب من البرنامج، مع تحديد المراكز الثلاثة الأولى، وتقديم جوائز مالية، ودروع تذكارية، وشهادات تقدير لجميع المشاركين.

انطلاق مهرجان «الكروس - فت»

شهدت جامعة أسيوط اليوم الأحد، أيضا، انطلاق فعاليات مهرجان «الكروس - فت» (BE-FIT)، طلبة وطالبات، بالملاعب المفتوحة الترتان، باستاد جامعة أسيوط، والذي تنظمه إدارة اللياقة البدنية، بالإدارة العامة لرعاية الشباب، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وممثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية.

وشهد انطلاق المهرجان حضور الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وبإشراف أحمد رجب مدير إدارة اللياقة البدنية، وكل من محمد رفعت، وهبة عبدالحافظ مسئولي المهرجان، وبمشاركة لفيف من مسئولي رعاية الشباب والطلاب المشاركين.

رياضة الكروس فت

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي؛ إن المهرجان ينعقد للمرة الأولى في رحاب جامعة أسيوط، وبمشاركة نحو (800) طالب وطالبة من أبناء الجامعة، بهدف نشر ثقافة رياضة الكروس فت، وتحسين الصحة العامة لدى الطلاب، في ضوء توجهات الدولة، بتنظيم الكثير من المبادرات، التي تستهدف رفع معدلات اللياقة البدنية، من خلال ممارسة الرياضة، وجعلها أسلوب حياة.

تطوير المهارات والقدرات الإبداعية

أشارت الدكتورة مديحة درويش، خلال انطلاق فعاليات المهرجان، إلي الاهتمام الكبير الذي توليه إدارة الجامعة بالأنشطة الطلابية بمختلف أنواعها، فضلاً عن حرصها على تنظيم الفعاليات المتميزة، والمستحدثة؛ التي تستهدف أكبر عدد من الشباب الجامعى؛ لتنمية وتطوير مهاراتهم، وقدراتهم الإبداعية، وتوجيه مواهبهم نحو الممارسات، والأنشطة الصحية السليمة.

ويشهد المهرجان، مرور الطلاب بخمس محطات رياضية رئيسة؛ لقياس القوة البدنية لديهم، وهي: حبل الكروس فت، والصندوق الخشبي، ودامبلز، وكاتل بيل، والكرة الطبية، مع اختلاف الأوزان بين الطلاب والطالبات، ومن المقرر أن يتم توزيع جوائز مالية، لأفضل (10) طلبة وطالبات، مشاركين من كل فرقة، وتبلغ قيمة جائزة المركز الأول (500) جنيه، والثاني (450)، والثالث (400)، والرابع (350)، والخامس (300) جنيه، فضلاً عن تكريم هيئة الإشراف المشاركة بالمهرجان، من جميع الكليات.

جدير بالذكر أن فعاليات المهرجان ممتدة، حتى الأول من نوفمبر المقبل، وقد تم تحديد اليوم الأول للفرقة الأولى، واليوم الثاني للفرقة الثانية، واليوم الثالث للفرقة الثالثة، واليوم الرابع للفرقة الرابعة، على أن يسمح لطلاب الإعدادي، بالمشاركة في اليوم الأول مع الفرقة الأولى، والكليات التى بها فرق خامسة، وسادسة، تشارك مع الفرقة الرابعة.