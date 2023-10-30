«صناعة الجلود» تشارك في المعرض والملتقى السنوي IMCE

شاركت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، في فعاليات الدورة الثانية من الملتقى والمعرض السنوي الدولي للصناعة IMCE، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، ويقام في الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2023 تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

شهد الملتقى مشاركة 300 شخصية من 37 دولة، ونحو 350 شركة بالمعرض تمثل 18 قطاعا صناعياً.

قال جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود إنّ الغرفة شاركت في المعرض بجناح يضم عددا من الشركات العاملة في قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية، لعرض آخر ما توصلت إليه صناعة الجلود في مصر.

وأكد أنّ حرص اتحاد الصناعات برئاسة المهندس محمد السويدي على تنظيم الملتقى سنويا يستحق الثناء، حيث يساعد ذلك على التقاء الصناع من جميع القطاعات في أكبر حدث سنوي يخص القطاع الصناعي لتبادل الآراء والأفكار فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه الصناعة وفرص نموها، في ظل اهتمام القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي على المشاركة والاستماع لرجال الصناعة، خاصة وأنّ الدولة حريصة على تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

وأكد السمالوطي أنّ مشاركة الوفود الأجنبية في الملتقى السنوي للصناعة سيكون له دور كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية وزيادة التبادل التجاري مع الدول المجاورة.