بيت العائلة المصرية في برلين: ندعم الدولة في قراراتها للحفاظ على استقرار البلاد

نظم بيت العائلة المصرية في برلين، برئاسة علاء ثابت، لقاء لرؤساء الجاليات المصرية فى ألمانيا عبر تقنية zoom، وخلص الاجتماع على ضرورة تأكيد دعم الدولة المصرية وقيادتها السياسية في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة.

التنسيق بين الكيانات المصرية

وأكد جميع الحاضرين على ضرورة الاصطفاف الوطني خلف قيادتنا السياسية، ودعمها في قرارتها لمواجهة أي محاولات داخلية وخارجية تحاول زعزعة استقرار البلاد والتلاعب بمقدرات الوطن، والعمل والتنسيق بين الكيانات المصرية في ألمانيا من أجل مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة التي تهدف لنشر الفوضى.

دعم الوطن في أوقات الأزمات

وأوضح أن ذلك يأتي إيمانا بالدور الوطني للمصريين بالخارج ودعم وطنهم في أوقات الأزمات والصعوبات.