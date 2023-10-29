شروط اختيار ممثلين للمرشح الرئاسي في لجان تصويت المصريين بالخارج

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدد من الإجراءات التي يجب على المرشحين للانتخابات الرئاسية استيفاءها، ومن بينها اختيار ممثلين عنهم لمتابعة تصويت المصريين في الخارج، وإبلاغ الهيئة ببيانات ممثلي المرشح قبل يومين على الأقل من موعد الاقتراع.

إجراءات تصويت المصريين بالخارج

نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 26 لسنة 2023 الذي يُنظم قواعد وإجراءات تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية المُقبلة 2024.

وتنص المادة السادسة من القرار على:

- لكل مرشح طلب تعيين من يمثله في كل لجنة انتخابية بالخارج، ويشترط أن يكون من المُقيدين في قاعدة بيان الناخبين، ولا يلزم بشأنه الإقامة في البلد الواقع بها مقر البعثة الدبلوماسية.

- يبلغ المُرشح الهيئة الوطنية للانتخابات قبل يومين على الأقل من اليوم المُحدد للاقتراع بالخارج بأسماء ممثليه واللجان الانتخابية التي يطلب تعيينهم فيها.

- تخطر الهيئة الوطنية للانتخابات وزارة الخارجية بأسماء الممثلين واللجان الانتخابية المعينين فيها لإبلاغ البعثات المعنية بها.

- تبدأ عملية الاقتراع في اللجان الفرعية بالخارج في الميعاد المحدد، ولو لم يحضر من يمثل المرشحين.