137 لجنة انتخابية لتصويت المصريين بالخارج

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض، قرارا بعناوين اللجان الانتخابية في مقار البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج.

137 بعثة قنصلية وسفارة للتصويت بالخارج

وتضمن القرار الذي حمل رقم 27 لسنة 2023 تحديد 137 مقرا من البعثات الدبلوماسية المصرية التي ستجرى فيها الانتخابات في الخارج أيام 10 و11 و12.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات قبلت أوراق ترشح المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورية.