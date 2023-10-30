عمر كمال يؤدي مناسك العمرة (صور)

أدى مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال مناسك العمرة خلال الفترة الحالية، إذ شارك صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

عمر كمال يؤدي مناسك العمرة

وظهر عمر كمال، في الصورة من أمام الكعبة المشرفة أثناء أداءة مناسك العمرة، معلقا: «الحمد لله».

عمر كمال يدعم غزة

أعرب عمر كمال عن أسفه الشديد لإحياء حفلات في تلك الفترة، بالتزامن مع الحرب الدائرة حاليًا في فلسطين، واستشهاد أكثر من 5 آلاف فلسطينيًا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مدار الأسبوعين الماضيين، مؤكّدًا أنّ ذلك يرجع لالتزامه بعقود واتفاقات.

وكتب عمر كمال، عبر خاصية الـ«ستوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قائلًا: «مساء الخير على كل حبايبي وإخواتي، أنا بنزل شغلي عادي وشغال الحمد لله، لأن ده شغلي وأكل عيشي، ولازم أنزل أفرح الناس، ولازم ألتزم بأي اتفاق قلته للناس، وكمان علشان ورايا حوالي 40 فرد بـ40 أسرة شغالين معايا فاتحين بيوت».

وأضاف عمر كمال، قائلًا: «لكن أنا بتأسف لأي حد بيعملي منشن في الاستوري بتاعته الفترة دي، مش هقدر أقبله مراعاة لمشاعر إخواتنا في فلسطين، ولكل إنسان حاسس حالة حزن على اللي بيحصل، ربنا يسعدكم يا رب، ويا رب أكون قدرت أفرحكم في مناسباتكم سواء فرح أو حفلة.. بس سامحوني الفترة دي».