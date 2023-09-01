عمر كمال يغني لمحمد فؤاد في مهرجان العلمين

غنى مؤدي المهرجانات عمر كمال خلال حفله بمهرجان العلمين الجديدة ميدلي من أغاني الفنان محمد فؤاد تفاعل معه الجمهور بالتصفيق والغناء لأغاني أنا لو حبيبك وساعات بشتاق.

حرص عمر كمال على تقديم عدد من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور بالتصفيق والغناء،كما قام بالغناء لتامر عاشور انت اخترت.

عمر كمال يروج لحفل العلمين

وروّج عمر كمال، لحفله في العلمين الجديدة عبر حسابه على «إنستجرام» قائلا: «حفلتي في مهرجان العلمين الساحل الشمالي الخميس الجاي 31 أغسطس بإذن الله».